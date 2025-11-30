【新華社黄山11月30日】中国安徽省黄山市黟（い）県宏村鎮盧村でこのほど、朝霧が立ち込める風景が広がった。鮮やかに紅葉したナンキンハゼと伝統的な徽派建築が並ぶ古村が、詩情あふれる農村の絵巻を描き出し、多くの観光客を魅了している。（記者/施亜磊）