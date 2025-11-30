【新華社西安11月30日】初冬を迎えた中国陝西省楡林市楡陽区の河口貯水池湿地に、オオハクチョウ千羽以上が越冬のために飛来した。鳥たちは、水の中で戯れ、餌を探し、優雅に舞い、人と自然が調和して共生する美しい光景を描き出している。（記者/都紅剛）