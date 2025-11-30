俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第46話が30日に放送される。2週連続で一橋治済（生田斗真）の“やりたい放題”への逆襲に集う蔦重（横浜流星）たちが描かれる胸アツ展開。石井さんが「しゃらくせぇ！」と息巻く“べらぼう軍団”を描いた。前回の第45話は「その名は写楽」。定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう