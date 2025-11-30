◇卓球混合団体ワールドカップ2025日本―豪州（2025年11月30日中国・成都）卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が30日、中国・成都で開幕し、日本は開幕戦の第1戦でオーストラリアと対戦した。第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔、早田ひな組が登場した。途中で終わってしまう可能性もある新種目。Xでは「ルール特殊でおもろい」の声も上がったが、「オーストラリアが得点すると会場が沸く」「会場アウェーな日