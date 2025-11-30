沖縄県の玉城デニー知事（右）から要望書を受け取る木原官房長官＝30日午後、沖縄県庁木原稔官房長官は30日、沖縄県の玉城デニー知事と県庁で会談した。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り「一日も早い普天間の全面返還に向けて全力で取り組む」と伝えた。一方、玉城氏は辺野古移設断念を求める要望書を提出し、両者の溝が改めて浮き彫りになった。沖縄基地負担軽減担当相を兼務する木原氏の沖縄訪問は10月