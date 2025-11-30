アマチュア相撲の全日本選手権が３０日、両国国技館で行われ、日大１年の鮫島輝（ひかる）が初優勝し、アマ横綱に輝いた。決勝では昨年の国民スポーツ大会成年個人を制した金沢学院大４年の大森康弘を寄り倒しで下した。大学１年での優勝は、高校３年から連覇した日大の久嶋啓太（大相撲の元幕内久島海）、日体大の花田秀虎に続いて史上３人目。