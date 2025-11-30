「ラグビー・関西大学Ａリーグ、天理大４７−１５京産大」（３０日＝最終節、東大阪市花園ラグビー場）２年ぶりの王者奪還を目指した京産大は、天理大の守備を崩せずに敗れた。前半１１分にナンバー８のシオネ・ポルテレ（４年）がトライを決めはしたが、その後は敵陣深くに攻め込んでも相手の組織的な防御に苦戦。ラインアウトの正確性も欠き、後半は攻めながらも逆にカウンターを浴びて失点する場面が目立った。体を張った