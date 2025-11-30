【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）【映像】打たれた摂津も“確信”衝撃ホームラン元鷹戦士が、日韓レジェンドマッチで激突。韓国のイ・デホ内野手が、日本の摂津正投手から豪快なホームランを放り込んだ。NPBでも活躍した韓国のスラッガーの一発にファンたちが歓喜している。日韓ドリーム