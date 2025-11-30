「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）神戸は０−０で引き分けた。試合前まで勝ち点１差だった京都、広島が勝ったため、神戸は５位に転落した。試合後、ホーム最終戦のセレモニーが行われ、冒頭で楽天グループ創業者でクラブの三木谷浩史会長が一人でグラウンドの中央に立ち、ファン・サポーターの前であいさつ。「もう１試合残ってますけども今シーズン、サポーターの皆さん、本当に素晴