30日に放送された日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)で、立川晴の輔が初めて座布団10枚を獲得した。座布団10枚達成は、昨年12月22日放送の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりとなる。立川晴の輔30日放送の大喜利開始時の座布団の獲得枚数は、林家たい平と晴の輔が6枚ずつ、三遊亭小遊三が4枚、春風亭一之輔と桂宮治が3枚ずつ、三遊亭好楽が1枚でスタート。冒頭の回答者からのご挨拶で晴の輔は、全国の社長が住む街ランキング