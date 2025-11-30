スプリントでは健闘した角田だったが…(C)Getty ImagesF1第23戦カタールGP（ルサイル・インターナショナル・サーキット）は現地時間11月29日までに、スプリントと公式予選が行われた。レッドブルの角田裕毅は、スプリントで5位入賞を果たした一方で、予選はQ1で16番手に沈み、Q2進出を逃す結果となった。このレースも決勝を前にして、角田は大きな試練と直面している。【動画】見せた「ドーハの快走」角田裕毅がフェルスタッペ