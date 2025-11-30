アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）思考を司る水星は10月29日に、行動を司る火星は11月4日に1つ前のエリアに。さらに、10日に水星が「逆行」したので、動こうとするけれども疲れてしまうなど、結果が出にくい時期でした。一方で、5日の満月、8日の変革を司る天王星の移動もあって、次第に受け身な