講演する立憲民主党の安住幹事長＝30日午後、埼玉県東松山市立憲民主党の安住淳幹事長は30日、埼玉県東松山市で講演し、公明党の斉藤鉄夫代表が呼びかけた中道路線を軸とした与野党結集に前向きな考えを示した。「新しい受け皿をつくる政治勢力として、話し合いを進めていきたい」と述べた。「ぜひ国民民主党にも加わってほしい」とも語った。公明の外交・安全保障やエネルギー政策は「おおむね受け入れられる範囲だ」とし、各