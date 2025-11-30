歌舞伎俳優の市川團十郎とダンスアーティストのケント・モリが３０日、京都・宮川町歌舞練場の三ツ輪座で行われた新作舞台「ＫＡＢＵＫＩＡＲＴＬＩＶＥＥｐｉｓｏｄｅ．０『ＴＨＥＢＵＳＨＩＤＯ―舞志道―』」（１２月１日まで）に出演した。同公演は、日本の伝統文化と現代アートパフォーマンスが融合した世界に発信する新たなエンターテインメントだ。２人が初めて出会ったのは、今年２月の公演「ＪＡＰＡＮＴＨ