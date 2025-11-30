香港の高層マンションで起きた大規模火災で亡くなった人がさらに増え、146人になりました。香港メディアによりますと、地元当局は30日夕方に会見を開き、火災による死者が146人になったと発表しました。けが人は79人で、現在も40人以上と連絡が取れないままだと明らかにしました。死者数は、さらに増える可能性があるとしています。当局は30日、燃えた7棟のうち、3棟で捜索を行ったということです。火災発生から最初の日曜日となっ