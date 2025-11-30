世界ランク1位で欧州年度代表馬のカランダガンが20年ぶりに外国馬として勝利を飾った第45回ジャパンカップ。2分20秒3の脅威のレコードで快勝、改めてヨーロッパ勢の強さを示した。直線では日本のマスカレードボールとの一騎打ちで激しい叩き合いを演じ、ゴール寸前ではねじ伏せるように前に出ていた。3着にはダービー馬のダノンデサイル。【動画】欧州年度代表馬カランダガンが勝利…ジャパンカップ脅威のレコードに落馬、放馬