◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節横浜ＦＭ３―１Ｃ大阪（３０日・日産ス）横浜ＦＭが、ホーム最終戦でＣ大阪戦に３―１で勝利した。前半にＦＷ植中の４試合連続得点で先制すると、１―１の後半１６分にＦＷクルークスが勝ち越し点、終了間際にＦＷデービッドが３点目を決めて試合を決めた。一時は最下位に転落するなど苦しんだシーズンだったが、最終盤で４試合連続３得点以上で今季最長の４連勝を記録。勢いのままに最終節