◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）柏は敵地で新潟に３―１で勝利した。リーグ戦も残り２試合の中、エースが爆発した。６戦ぶりに先発したＦＷ細谷真大は序盤から積極的にゴールを狙いに行き、得点の予感を漂わせると、前半２０分にＭＦ瀬川祐輔のパスから相手選手に一度反転してシュート。「うまくカバーできた。とっさの判断でイメージ通り」と、相手選手３人に囲まれながら先制点を決めた