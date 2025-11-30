【新華社衡陽11月30日】中国湖南省衡陽市の南岳衡山（こうざん）にある樹齢1400年を超えるイチョウの古木4本が「黄金のよろい」をまとい、年に一度の黄葉の見頃を迎えた。多くの観光客が訪れ、美しい景観を堪能している。（記者/明星、陳振海、周翔宇）