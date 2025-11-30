山形市で29日夜からクマの目撃情報が相次ぎ、30日は中学校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。山形市によりますと29日午後6時10分ごろ、桜田5丁目の住宅街でクマ1頭が目撃されました。これを皮切りに、山形大学付属病院前の路上など、30日朝にかけてクマの目撃情報が10件寄せられました。このうち、30日午前6時ごろには若宮一丁目の「山形市立第十中学校」の敷地内でクマ1頭が目撃されました。さらに午前9時半ごろには、あかねヶ