障がいのある人たちと一緒に運動を楽しむイベントが11月30日に高知市で開かれ、県出身のメダリストたちも参加しました。高知市で開かれたこのイベントは、誰でも運動に参加できる機会を作ろうと県が企画したものです。県出身の清岡幸大郎選手や池透暢選手などパリオリンピック・パラリンピックのメダリストを含む5人のアスリートも参加し、80人あまりの親子連れと一緒に体を動かしました。障がいのある人も楽しめるように、