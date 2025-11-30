◇JFL・地域リーグ入れ替え戦アトレチコ鈴鹿0―1VONDS市原FC（2025年11月30日三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場）JFL・地域リーグ入れ替え戦が30日に行われ、元日本代表FW三浦知良が所属するアトレチコ鈴鹿は、VONDS市原に延長戦の末に0―1で敗れて地域リーグへの降格が決まった。両チーム無得点のまま突入した延長前半8分に先制点を献上。流れを変えようと、三浦は延長後半6分から途中出場するも無得点に