富山電気ビルディングの大ホールは耐震・改修工事が完了し、あすの営業再開を前にきょう報道機関に公開されました。富山大空襲を乗り越えた建物として、戦争の爪痕が見えるよう工夫しています。国の登録有形文化財となっている 富山電気ビルディングは、耐震改修工事を行っていて、大ホールなどは3月から営業を休止していました。リニューアルした大ホールは、1936年の創建当時の構造を活かして緩やかなア