未来を切り開くビジネスプランや新しい技術やサービスを競うコンテストが倉敷市できのう（29日）開かれました。 【写真を見る】「未来を切り開くビジネスプラン」岡山イノベーションコンテスト グランプリには賞金200万円【岡山・倉敷市】 倉敷市民会館で開かれた「岡山イノベーションコンテスト」は地元から次世代を担う人材を発掘・養成しようというものです。今年は94件の応募の中から審査を通過した12組の