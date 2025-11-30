アイドルグループ私立恵比寿中学（えびちゅう）の、「ヘソ出しマーメイド」こと桜木心菜さんの2nd写真集「ココナイロ」（撮影：HIROKAZU、本体3300 円＋税、A4判128ページ、秋田書店）が、12月3日にリリースされます。【写真】ぷるぷる唇がキュートな桜木心菜さん今作は「韓国にダンス留学をしている少女」をテーマに、本人がプライベートでもよく訪れるという韓国のソウルとチェジュ島でのロケを敢行。ソウルのローカルな町や民家