58歳で現役を続けるサッカーの三浦知良選手が所属する「アトレチコ鈴鹿」が、きょうの試合に敗れ、JFLから地域リーグへの降格が決まりました。 【写真を見る】三浦知良選手(58)所属の「アトレチコ鈴鹿」が入れ替え戦で痛恨の敗北 サッカーJFLから地域リーグに“降格”決定 キングカズ「ここから這い上がっていくしかない」 （ファン）「カズさんが出てきて試合を締めてバンザイという形で終わりたい」「