サッカー明治安田J1リーグアルビレックス新潟は30日、ホーム最終戦で柏レイソルと対戦し3-1で敗れました。試合終了後にはセレモニーが行われ、今季限りでの退団が決まった選手たちがサポーターに感謝を伝えました。30日、ホーム最終戦でリーグ優勝争いを演じる柏レイソルを迎え撃ったアルビ。集まったサポーターに17試合ぶりの勝利を届けたいアルビでしたが、前半中