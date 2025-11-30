国内男子ツアー「カシオワールドオープン」を終えて、12月4日（木）に開幕する今季最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」の出場選手が決定した。同大会の出場資格は、今年の優勝者や賞金ランキング上位者など30人に限られる。【写真】肉離れで無念の棄権となった松坂大輔今回、初出場を果たすのは5人で、初優勝を挙げている小西たかのり、勝俣陵、下家秀琉の3人。さらに坂本雄介と原敏之が初出場となる。また、賞金王争いが決着す