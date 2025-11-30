カズノコの生産量全国一を誇る留萌市では年末のお歳暮や正月向けの塩カズノコの製造が最盛期を迎えています。「黄色いダイヤ」とも呼ばれるおせちの定番食材、数の子。日本一の生産量を誇る留萌市の水産加工工場では塩カズノコの製造がピークを迎え、塩漬けにした数の子が手作業で丁寧に箱詰めされていきます。ことしはニシンの水揚げ量が少なく道産数の子の値段は去年より高めだということです。塩カズノコの製造は12月上旬