愛知県内で相次ぐ自動車盗の被害を防ごうと、名古屋のカー用品店で11月30日、防犯グッズを実際に体験できるイベントが開かれました。港区のカー用品店に展示されたのは車の盗難を防ぐための「防犯三種の神器」で、不審者に離れた場所から声かけができる「スマホ連動型防犯カメラ」の実演も行われました。愛知県内では自動車盗の被害が2025年10月末までに955件と、2024年の同じ時期よりおよそ3割多くなっています