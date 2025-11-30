日本発の9人組グローバルボーイズグループ「＆TEAM」（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた日韓ダブルミリオン達成記念のショーケースに登場。先月28日にリリースした、KR 1st mini Album ’Back to Life‘ が日韓でダブルミリオンを達成し、収録曲の「Back to Life（Japanese ver.）」をはじめ、「Lunatic」、「MISMATCH」の3曲を披露し、詰めかけたファンを沸かせ