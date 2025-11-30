修斗初代ヘビー級王者が、背後から忍び寄ったブレイキングダウン常連の“悪童”による暴挙に大激怒。セットをなぎ倒し、朝倉未来にまで掴みかかるという一触即発の事態に発展した。【映像】悪童レオの“暴挙”に激怒 朝倉未来に詰め寄る瞬間29日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown18』（14日、さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ）最終オーディション初回の模様が公開され