大崎町長選挙と、県議会議員志布志市・曽於郡区の補欠選挙はきょう30日に投票が行われています。 大崎町長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属・新人で、 ▼元県議の西高悟さん(65) ▼元大崎町企画調整課長の中野伸一さん(58) ▼元大崎町議の草原正和さん(42) ▼元朝日新聞記者の高谷秀男さん(65) の4人です。 期日前投票を含む午後4時時点の投票率は62.78%で、選挙戦となった16年前を9.17ポイント上回って