鹿児島市で無免許で車を運転し、別の車に追突して女性1人をけがさせたにも関わらず逃走したとして、31歳の男が逮捕されました。 過失運転傷害やひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、自称・鹿児島市樋之口町の飲食店従業員・川野司容疑者(31)です。 川野容疑者は先月24日午後4時ごろ、鹿児島市上荒田町の市道で乗用車を無免許で運転し、渋滞で止まっていた別の乗用車に追突したにも関わらず、逃げた疑いがもたれています。 追突