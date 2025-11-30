福岡市で30日、日本感染症学会のセミナーが開かれ、2人の医師が新型コロナウイルスの現状などについて報告しました。福岡市博多区で開かれた日本感染症学会のセミナーには、西日本を中心に全国から医師など約150人が参加し、新型コロナに関する報告が行われました。大阪の医学研究所北野病院に勤める丸毛 聡医師(呼吸器内科)からは、複数の患者が入院する病室で空気清浄機を稼働させた結果、集団感染の拡大を抑制でき