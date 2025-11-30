サッカーJ2・モンテディオ山形は30日、天童市で今シーズンを振り返る会見を開き、横内昭展監督がサポーターへの感謝を述べました。横内昭展監督「温かく僕を迎え入れていただき、いい試合をすれば我々と同じように喜んでいただいて本当に感謝している」横内監督は前監督の契約解除を受け、シーズン途中の6月下旬からモンテディオの指揮を執りました。最終順位は20チーム中10位で惜しくもJ1昇