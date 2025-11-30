「第52回九州地区プロ自転車競技大会」が小倉競輪場で行われた。1キロタイムトライアルは後藤大輝が2年ぶり2度目のVを飾り、ケイリンは荒井崇博（47＝長崎）、スプリントは中川誠一郎が実力を誇示してV。角令央奈が4キロ個人追い抜きで、小岩大介がエリミネイションレースで3連覇を達成した。競輪祭で惜しくもG1初タイトルを逃した荒井がケイリンをV。しかも決勝は先行勝負に出て押し切る力強い走りで実力を誇示した。「真後