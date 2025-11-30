余ったら作ってみて！おすすめ「春巻きの皮」レシピ 春巻きや餃子の皮が余ったら、ぜひ作ってみてほしいのがクレープ。料理だけでなくスイーツにも活用できるんです！ バターでサッと焼いてプリン液につけてしっとりもちもちでおいしい、春巻きの皮スイーツ 余った春巻きの皮は、ピザ生地にしたり、パリパリに揚げてサラダにトッピングするなど、料理として使うことも多いですよね。そんな春巻きの皮、じつはスイーツとしてもお