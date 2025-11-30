昨年9月に引退し、RIZINなどで活躍した元総合格闘家の浅倉カンナ（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。浅倉は「この度、第一子を授かりました安定期を迎えたのでご報告させていただきます」と報告。「今まで体調崩すことがあまりなかった私ですが悪阻だったり食の好みが変わったり便秘になったり…しっかり妊娠さんらしい変化がありました。母になる前にいろんなことを知っとけってことなのか