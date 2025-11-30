お笑いタレントの横澤夏子（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。3人の娘たちとの“おそろコーデ”を披露した。3人の娘との4ショットを公開した横澤。「今年の冬は4人でおそろい！」とつづり、ミニーマウスがプリントされたネイビーのスウェット姿を披露。「かっわいーーー！！！」と感想を記した。フォロワーからは「かわいすぎる」「最高」「ママもお揃いなんだ」「アングル大賞」「写真とてもお上手です」「4人の撮