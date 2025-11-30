ニルス・ニールセンが、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の監督に就任したのは、2024年12月のことだった。なでしこジャパンにとっては初の外国人監督ということもあり、最初は手探り状態での船出だったという。初采配となった『2025 SheBelieves Cup』のオーストラリア戦を4-0、コロンビア戦を4-1、最終戦のアメリカにも2-1と勝利し、見事優勝を果たした。とくにアメリカ戦の勝利は特筆もの。これまで40試合戦って、1