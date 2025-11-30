卓球女子のメダリストである石川佳純が11月28日、自身のInstagramを更新。『ミラノ・コルティナオリンピック』のフジテレビのスペシャルキャスターに就任したことを発表した。そのなかで「選手のお話を伺う度にワクワクが大きくなっています。4年に1度の大舞台、忘れられない感動をテレビの前の皆さんに精いっぱい全力でお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします」と力強い抱負を語った。石川と言えばロンドン、リオ、東