女優でモデルの長井短（32）が、30日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。最近できるようになったことを明かした。長井は「私、あの…。10代から20代前半までホントはすごい大はしゃぎとかしたいけど、照れくさくてこう、いわゆる若者っぽい遊び方を素直にできないタイプだったんですよ。ちょっと恥ずかしい。海の家でビキニ着て、ショットを飲むとか。何か私なんて…って思ってできなかったんですけど。今