お笑いコンビ「はんにゃ.」金田哲（39）が、30日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。塩野瑛久（30）、長井短（32）とともにバイト時代を振り返った。バイトをしていた時代を振り返り「バイト、めちゃくちゃしてた。『ホントにできないよね』で有名な金田で。俺はおすし屋さんのバイト…すし屋の配達、カブなんだけど。カブとか乗ったことないけど取りあえず行かなきゃと思って。でもやり方が分かんないから