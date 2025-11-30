（台中中央社）中部・台中市政府警察局和平分局大棟派出所には、数匹の野良猫がたびたびやって来る。山間部にある同派出所では以前、ヘビが頻繁に出没していたが、猫に餌付けを始めるとヘビの数がたちまち少なくなったという。記者が派出所を訪れると、給水機の上で眠っている猫が目についた。辺りを見回すと、塀の上には茶色の猫が、植木鉢の上にはしま模様の猫がいた。同所の職員は、給水機の上の猫は「ミミ」という名前で、派出