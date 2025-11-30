日本の家庭や外食産業を直撃する「コメ高騰」のニュースが続いている。スーパーでのコメの価格上昇に加えて、日常的に利用する外食チェーンでも影響は大きい。食費への負担は増す一方だ。なぜコメの価格は上がり、外食にも波及しているのか。家計への影響とともに、ファイナンシャルプランナー（FP）の視点を交えながら整理する。なぜ上がる？コメ価格高騰の背景と外食への影響近年、国内のコメ価格は、天候不順や輸入コストの上昇