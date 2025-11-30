愛知県小牧市の中央自動車道上り線で11月30日、車3台の玉突き事故があり、うち2台が炎上しました。事故があったのは小牧市大草の中央道上り線で、30日午前10時ごろ軽自動車が渋滞の列に突っ込み、3台が絡む玉突き事故になりました。このうち最初に衝突した軽自動車と普通乗用車が炎上し、軽自動車を運転していた38歳の女性が病院に搬送されましたが、ケガはないということです。この事故で中央道は上り線の小牧ジャンクシ