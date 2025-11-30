シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が30日、自身のSNSを更新。髪をバッサリを短くしたことを報告した。この日はメジャーデビュー9周年の記念日。X（旧ツイッター）で「メジャーデビュー9周年みんなお祝いしてくれてありがとう！」と感謝。また「楽しく続けられていることに感謝です。髪切った！気合いで見慣れてぇ。しゃー、10年目とつにゅー！これからもよろしくー！！」と、これまで腰ほどまで伸ばした髪をショ