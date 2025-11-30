ABCテレビは30日、12月21日に行われる「M-1グランプリ2025」の決勝戦と敗者復活戦のMCを発表した。史上最多1万1521組の漫才師が参加した今大会。決勝戦にはコンビを組んで15回目となるおなじみの今田耕司＆上戸彩がMCを務める。最後の1枠をめぐり、例年し烈な争いが繰り広げられる敗者復活戦のMCには陣内智則と、元日向坂46の齊藤京子が新タッグ。計約7時間にわたる熱戦の“MCリレー”にも注目だ。