「第52回九州地区プロ自転車競技大会」が小倉競輪場で行われた。1キロタイムトライアルは後藤大輝（24＝福岡）が2年ぶり2度目のVを飾り、ケイリンは荒井崇博、スプリントは中川誠一郎が実力を誇示してV。角令央奈が4キロ個人追い抜きで、小岩大介がエリミネイションレースで3連覇を達成した。リベンジ達成でVを奪還した。後藤が2年前に制して昨年は準優勝だった1キロタイムトライアルを優勝。昨年の王者・梅崎隆介に1秒以上の